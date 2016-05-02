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Кубок России. «Зенит» стал обладателем трофея

2 мая 2016, 17:53
33

Петербургский «Зенит» в финальном матче за Кубок России уверенно расправился с ЦСКА. В составе сине-бело-голубых дублем отметился нападающий Халк, который дважды реализовал пенальти.

Отметим, что на исходе часа игры с поля был удален защитник армейцев Василий Березуцкий.

«Зенит» стал трехкратным обладателем Кубка России.

Кубок России. Финал

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Ткачев, 60), В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Васин, 66), Натхо, Головин, Муса, Оланаре (Панченко, 39).

Зенит: Кержаков, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Гарсия, Юсупов, Шатов, Витцель (Маурисио, 82), Кокорин (Дзюба, 74), Халк (Жирков, 83).

Удаление: В. Березуцкий, 62.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Халк
Комментарии (33)
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CSKA №1
1462200919
Отвратительное судейство!!!Костоломы из Питера сделалм свое дело,но их не удаляли с поля!Отвратительное судейство,отвратительный матч!!!
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PNZ1985
1462201430
Красивые люди живут в Питере) молодцы!
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LINED
1462201468
То чувство, когда тебе забивают два с пенальти ( один из которых неправильно назначен) и в меньшинстве, но зато им забил игрок с травмой, которому мяч головой скинул игрок только вылечившийся от сотрясения
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Zubo
1462201495
Неприятное издание Бомбардир...
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аршавец
1462201496
Не было главного дровосека конского - Вернблума. И игра стала чище. Сегодня прямо суперконцентрация - всё созданное залетело. Ну и прям ради Кубка играли. С Победой!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462202370
Конифеева на пенсию.
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gor77
1462202600
Вот и славно! ЦСКА - чемпион! Зенит - обладатель кубка! Как по нотам!
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alex kidn
1462202955
Теперь бомжи и серебро возьмут, к гадалке не ходи
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kupryaev
1462203296
очевидное превосходство одной команды над другой
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vladimir-7
1462203426
Судья выиграл кубок. Миллер оплатил и все-Мутко, Медведев и остальные питерские довольны.
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