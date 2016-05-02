Кубок России. «Зенит» стал обладателем трофея

Петербургский «Зенит» в финальном матче за Кубок России уверенно расправился с ЦСКА. В составе сине-бело-голубых дублем отметился нападающий Халк, который дважды реализовал пенальти.

Отметим, что на исходе часа игры с поля был удален защитник армейцев Василий Березуцкий.

«Зенит» стал трехкратным обладателем Кубка России.

Кубок России. Финал

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Халк, 34 (с пенальти). 1:1 – Оланаре, 36. 1:2 – Кокорин, 55. 1:3 – Халк, 63 (с пенальти). 1:4 – Юсупов, 70.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Ткачев, 60), В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Васин, 66), Натхо, Головин, Муса, Оланаре (Панченко, 39).

Зенит: Кержаков, Смольников, Кришито, Гарай, Нету, Гарсия, Юсупов, Шатов, Витцель (Маурисио, 82), Кокорин (Дзюба, 74), Халк (Жирков, 83).

Удаление: В. Березуцкий, 62.