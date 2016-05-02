Агент: «Канга и Баштуш продлили контракты с «Ростовом», потому что хотят сыграть в Лиге чемпионов»

Футбольный агент Алексей Бондаренко, представляющий интересы игроков «Ростова» Баштуша и Каку Гуелора Канга, заявил, что африканские футболисты продлили контракты с донской командой, так как хотят выступать в Лиге чемпионов.

– Есть ли к ростовским африканцам интерес со стороны других клубов?

– Было бы странно, если бы не было. Клуб-лидер, конечно же, привлекает внимание, и его игроков разбирают по косточкам. Интерес имеется не столько в России, сколько за рубежом. Причем, в самых различных местах: Европе, Китае, Северной Африке. «Ростов» об этом прекрасно осведомлен. Вместе с тем Баштуш и Канга, у которых с окончанием сезона завершалось действие контрактов, недавно соглашения с клубом продлили. Потому что очень хотят сыграть с «Ростовом» в Лиге чемпионов.