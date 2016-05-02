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    Щербаченко: «Матч «Мордовии» с «Ростовом» показал, что не все у нас куплено и продано»

    Экс-наставник «Мордовии» Федор Щербаченко поделился наблюдениями от победы саранской команды над «Ростовом» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    – «Мордовия» хоть и утроила демарш, насколько я знаю, все игроки ответственно подходили к своей индивидуальной подготовке. Их можно понять – они пытаются возвратить свои деньги по контракту. В то же время они профессионалы, которые хотят достойно играть, выходить на поле. Сегодняшний матч показал, что не все у нас куплено, продано и прогнозируемо.

    – Каким образом эта сенсация стала возможной?

    – Матч показал, что команда, являющаяся лидером чемпионата, не имеет права играть с такой тактикой. Она должна действовать разнообразно, уметь вскрывать оборону за счет комбинационных, агрессивных действий. Сегодня мы у «Ростова» это не видели. Ходы дончан срабатывали в матчах с ЦСКА и «Зенитом», но в Саранске подопечные Бердыева наткнулись на свою же тактику. Счет, как говорится, на табло.

    – Сравнение с «Лестером» теперь кажется смешным?

    – Неверное сравнение. «Лестер» здорово смотрится в атаке и выигрывает, независимо от тактики соперника. А «Ростов» теряет очки с «Мордовией» и «Анжи». Так что инвесторы в любой стране вкладывают деньги в тот клуб, который показывает зрелищный футбол. Вот и делайте выводы.

    – Может быть, руководству «Мордовии» следует и в дальнейшем гасить долги перед важными матчами?

    – На самом деле, да. Потому что любой человек испытывает удовольствие, когда на карточку приходит смс.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2016 09:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 мая 2016, 09:04

      Исходя из нынешнего состава и того времени, который Бердыев тренирует Ростов, естественно, что он пока не может красиво и разнообразно вскрывать оборону таких же команд. Епте это же очевидный факт.

      0
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      Рейтинг: +155

      zenit888 2 мая 2016, 21:59

      Ишак, а не тренер. Что ты понимаешь в футболе. Смотри как "Атлетико" за две атаки обыгрывает "Барсу". Чудак безмозглый.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 2 мая 2016, 18:51

      коэфициенты на победу мордовии были 7 - для сравнения победа ростова 1.6
      отсюда и результат

      0
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 2 мая 2016, 14:19

      Вылезло очередное чмо, экс- наставник, где была твоя Мордовия, когда ты её тренировал. Эксперд хуев. Сегодняшний матч, как раз наоборот доказал какой у нас продажный и коррумпированный чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 2 мая 2016, 10:48

      гинер помог думаю вопрос с деньгами)

      -2
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      Рейтинг: +13

      S99M 2 мая 2016, 10:09

      Фу как не красиво.

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 2 мая 2016, 10:03

      Возможно премировали и весомо. Что так рвать.

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