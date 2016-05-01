Раньери: «Не буду смотреть матч «Тоттенхэма» и «Челси», я хочу навестить свою маму»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери не планирует смотреть матч «Челси» — «Тоттенхэм», по итогам которого его команда может стать чемпионом Англии.

«Я буду последним человеком, который узнает результат встречи «Тоттенхэма» и «Челси». Хочу навестить свою маму, ей 96 лет, и я с радостью бы с ней пообедал. Я давно планировал сделать это именно в этот день.

Я стараюсь исходить из того, что «Тоттенхэм» выиграет все три матча. Что касается мотивации «Челси», я уже был их тренером, и тогда для нас самая принципиальная встреча была именно со «шпорами», — заключил Раньери.