Мустафин: «Все вопросы по задолженностям перед игроками «Мордовии» решены»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин заявил, что перед игроками саранской команды в скором времени будут погашены все задолженности по зарплате.

«Задолженности по премиальным за 2015 год погасили, выплатили январскую зарплату. Есть график: с третьего по шестое мая выплатят февральскую, а после майских праздников тоже по графику пойдет зарплата за март, в мае выплачивается апрель. Все вопросы решены, руководитель региона сегодня в раздевалке это подтвердил ребятам.

Кто гарант соблюдения контрактов? Это, прежде всего, администрация области. Регион небольшой. Мы очень благодарны главе Республики Мордовия, который никогда не подводил футбольный клуб, я уже не раз об этом говорил. Свои обязательства он выполняет, и поддержка команды от него всегда чувствуется», – сказал Мустафин.