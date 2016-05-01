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  • Игонин: «Из-за нехватки Вернблума ЦСКА потеряет больше, чем «Зенит» без Данни»

Игонин: «Из-за нехватки Вернблума ЦСКА потеряет больше, чем «Зенит» без Данни»

1 мая 2016, 22:37
8

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин накануне финала Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА поделился мнением о кадровой ситуации в обеих командах. Отметим, что полузащитник петербуржцев Данни пропустит игру из-за травмы, а хавбек армейцев Понтус Вернблум – по причине дисквалификации.

«Травма Данни? ЦСКА теряет больше из-за нехватки Вернблума. Все-таки скамейка у них слабее. В кубковых матчах очень важно не пропустить гол, а Вернблум во многом определяющий игрок для обороны армейцев. Это серьезная потеря», – сказал Игонин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Игонин Алексей Данни Вернблум Понтус
Комментарии (8)
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sour12
1462135483
ну цауня если в форме может на игру собраться, довольно таки работоспособный игрок. а вообще можно в опорную зону без проблем игнашевича поставить он техничный с пасом...ну и как защитник гуд....а в центр братьев....ну или кого то из братьев поставить в опорную зону =)
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sour12
1462135518
в европе очень часто центральные защитники в конце карьеры играют в опорной зоне и очень успешно кстати говоря =)
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kotmyshka
1462136935
Игра покажет...
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lex_ex
1462140032
потеря большая
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red_blue_fury
1462141084
Слуцкий всё порешает!!!....Верим в вас!
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Zeff
1462141766
Разгром ЦСКА, дело времени.
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narkozanos
1462154639
Зеня победит
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LINED
1462178366
Не логично. Почему перед финалом дисквалификации не анулируваются?
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