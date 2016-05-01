Игонин: «Из-за нехватки Вернблума ЦСКА потеряет больше, чем «Зенит» без Данни»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин накануне финала Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА поделился мнением о кадровой ситуации в обеих командах. Отметим, что полузащитник петербуржцев Данни пропустит игру из-за травмы, а хавбек армейцев Понтус Вернблум – по причине дисквалификации.

«Травма Данни? ЦСКА теряет больше из-за нехватки Вернблума. Все-таки скамейка у них слабее. В кубковых матчах очень важно не пропустить гол, а Вернблум во многом определяющий игрок для обороны армейцев. Это серьезная потеря», – сказал Игонин.