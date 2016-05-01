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    Слуцкий: «Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попытался объяснить поражение «Ростова» в матче с «Мордовией», которое позволило «армейцам» возглавить турнирную таблицу.

    – Узнали результат матча «Мордовия» – «Ростов» в самолете?
    – Я включил интернет за минуты 3 – 4 до посадки.

    – Счет уже был 2:1 в пользу «Мордовии»?
    – Нет, в первый раз счет был 1:1.

    – Какие ощущения? С учетом того, что вы обыгрывали «Мордовию» с разгромным счетом 7:1, когда у команды не было финансирования и тренера.
    – Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат.

    – Игроки саранского клуба не тренировались всю неделю...
    – Значит, иногда такая методика помогает (улыбается).

    – ЦСКА планировал провести тренировку в Казани. Нарушило планы то, что пришлось отменить занятие?
    – Нет. Нам позавчера прислали письмо, что мы не сможем тренироваться на основной арене. Мы быстро скорректировали планы, позанимались в Москве и вылетели немного позже.

    – Качество поля не смущает? Судя по отзывам, оно не в лучшем состоянии.
    – Смущает, естественно. Но обе команды в одинаковых условиях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      LINED 2 мая 2016, 11:35

      Не понимаю, допустим это Гинер заплатил футболистам Мордовии(понимаю, что это бред) и что? Помощь другому клубу наказуема? Как-будто он заплатил Ростову чтоб они проиграли

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2016, 19:04

      все ясно кони овса подкинули мордованам вот и результат беспредел полный так у нас и выигрывает ЦСКА а потом в европе летит как шпала над парижиком

      -3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > Garrincha58 1 мая 2016, 19:31

      Как будто в европе ктото не летит из российских команд все летят а кто на первом месте тот значит и заслужил

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 1 мая 2016, 21:30

      Ещё один прид.рок.

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