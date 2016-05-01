Слуцкий: «Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат»

Не понимаю, допустим это Гинер заплатил футболистам Мордовии(понимаю, что это бред) и что? Помощь другому клубу наказуема? Как-будто он заплатил Ростову чтоб они проиграли
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попытался объяснить поражение «Ростова» в матче с «Мордовией», которое позволило «армейцам» возглавить турнирную таблицу.
– Узнали результат матча «Мордовия» – «Ростов» в самолете?
– Я включил интернет за минуты 3 – 4 до посадки.
– Счет уже был 2:1 в пользу «Мордовии»?
– Нет, в первый раз счет был 1:1.
– Какие ощущения? С учетом того, что вы обыгрывали «Мордовию» с разгромным счетом 7:1, когда у команды не было финансирования и тренера.
– Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат.
– Игроки саранского клуба не тренировались всю неделю...
– Значит, иногда такая методика помогает (улыбается).
– ЦСКА планировал провести тренировку в Казани. Нарушило планы то, что пришлось отменить занятие?
– Нет. Нам позавчера прислали письмо, что мы не сможем тренироваться на основной арене. Мы быстро скорректировали планы, позанимались в Москве и вылетели немного позже.
– Качество поля не смущает? Судя по отзывам, оно не в лучшем состоянии.
– Смущает, естественно. Но обе команды в одинаковых условиях.