Виллаш-Боаш и Лев являются претендентами на пост наставника «Эвертона»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш могут оказаться у руля «Эвертона» в следующем сезоне. Как сообщает источник, Лев выразил готовность покинуть национальную команду при условии, что руководство «ирисок» сможет выделить ему внушительную сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Португальский же специалист уже не раз заявлял о своем решении покинуть Санкт-Петербург по окончании сезона.

Отмечается, что в пользу кандидатуры Виллаш-Боаша говорит его опыт работы в АПЛ с «Челси» и «Тоттенхэмом». Также в числе претендентов на пост главного тренера «Эвертона» называются Марк Хьюз («Сток Сити») и Эдди Хоу («Борнмут»). С действующим тренером ливерпульского клуба Роберто Мартинесом по итогам сезона , вероятнее всего, будет расторгнут контракт.