«Футбол в стиле Ретро» снова стал лучшим блогом месяца

Завершился Апрельский сезон Блог-лиги, который был наполнен множеством креативных идей и профессиональных текстов.

Лучшим блогом вновь стал «Футбол в стиле Ретро» – он набрал наибольшее количество просмотров за апрель – 28 376. Самым популярным стал материал, посвященный трансферам прошлого – Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03. В марте «Футбол в стиле Ретро» собрал 36 595 просмотров и также был признан победителем. Поздравляем!

Второе место занял блог «Субъективное мнение о футболе» – его рекорд 14 287 просмотров. Самое любопытное, что за апрель автор написал только 3(!) поста, но каких! Самым популярным оказался материал-прогноз – 10 игроков, которые точно покинут свои клубы этим летом. Он набрал более 7000 просмотров.

Третье место занял блог с оптимистичным названием «Футбол России в поисках своего развития» – он набрал в общей сложности 13 000 просмотров. Самым популярным стал пост о защитниках, уехавших из РФПЛ: Видич, Шкртел и еще 3 защитника, которые уехали из РФПЛ в топ-клуб.

Поздравляем победителей и открываем новый Майский сезон Блог-лиги! Пишите хорошие тексты и получайте призы от «Бомбардира».

Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести и не знаете как, то вот подсказка, вторая подсказка и третья подсказка.

Чтобы получить свой приз,победителям необходимо связаться с нами до 12 мая по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Апрель».