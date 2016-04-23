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    Футбол России в поисках своего развития Все блоги -

    Видич, Шкртел и еще 3 защитника, которые уехали из РФПЛ в топ-клуб

    23 апреля 2016
    Кто из защитников РФПЛ достиг уровня топ-клуба? Блог «Футбол России в поисках своего развития» разобрался в этом.

    Неманья Видич

    Куда уехал: «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия)

    Сумма трансфера: 7 миллионов евро

    В 2004 году «Спартак» подписал контракт с Видичем. Этот трансфер можно считать действительно успешным. Серб провел за «Спартак» 2 сезона, в которых сыграл 39 игр. Неманья забил 4 гола, что для центрального защитника является хорошим результатом. Видич проявил себя и в оборонительных действия, что более весомо для такой позиции. За небольшую карьеру в России серб запомнился надежной игрой в обороне. В том числе, благодаря Видичу, «Спартак» завоевал серебряные медали чемпионата России 2005 года. В этом же сезоне футболист вошел в список 33 лучших футболистов РФПЛ. Признан лучшим сербским игроком, выступающим за рубежом. Неудивительно, что Видич привлек внимание скаутов «Манчестера Юнайтеда». И в 2006 году Неманья перебрался в Англию, где сделал себе имя. Достаточно быстро серб закрепился в стартовом составе. Вместе с Рио Фердинандом составил одну из сильнейших связок центральных защитников английской Премьер-лиги. Долгое время считался лучшим защитником Европы. Также попробовал себя в роли капитана «Манчестера». В общей сложности провел 8 сезонов в стане «манкунианцев». За это время 5 раз становился чемпионом Англии. А самым главным событием в футбольной карьере спортсмена стала победа в Лиге Чемпионов. В 2014 году Видич решил попробовать себя в итальянском «Интере». Но там у него не все сложилось, и на данный момент серб завершил свою славную спортивную карьеру.

    Бранислав Иванович

    Куда уехал: «Челси» (Лондон, Англия)

    Сумма трансфера: 13 миллионов евро

    Как известно, Сербия славится своими защитниками. Так, вслед за Видичем в российский чемпионат пришел еще один сербский футболист. Правда он выступал не в «Спартаке», а в московском «Локомотиве». Именно здесь Бранислав Иванович заявил о себе. За 2 сезона в «Локомотиве» успел выиграть кубок России. Из личных достижений: вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата. После чего последовал по пути Видича, только ушел в стан принципиальных соперников. Также к Ивановичу проявляли интерес и другие известные клубы: «Милан», « Ювентус», «Интер», но серб выбрал Англию. В первом сезоне в «Челси» ни разу не вышел в стартовом составе. Поговаривали об уходе Бранислава в Италию. Но с приходом нового тренера все изменилось. Сколари стал постепенно внедрять Ивановича в состав. И вскоре серб стал основным игроком для «Челси», которым является и по сей день. За карьеру добился с клубом побед: в чемпионате Англии-2 раза, в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы, в Кубке Англии-3 раза.

    Мартин Шкртел

    Куда уехал: «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия)

    Сумма трансфера: 7 миллионов евро

    В 2004 году ряды питерского «Зенита» пополнил Мартин Шкртел. Выступал в России на протяжении четырех сезонов. В 113 официальных матчах забил 5 мячей. Все свои голы забил после стандартных положений. Визитная карточка словака за карьеру в «Зените»: бойцовские качества (шел в любой стык) и хорошая игра на втором этаже. За время, проведенное в Питере, Шкртел успел выиграть вместе с клубом главный трофей нашей страны. Дальше карьера Мартина продолжилась в «Ливерпуле», где футболист находится и в данный момент. За 8 сезонов провел больше двухсот матчей. В сезоне 2012-2013 годов, по мнению многих специалистов, словак стал лучшим футболистом. А в следующем первенстве Мартин отметился своеобразным достижением: 4 автогола в АПЛ. Но все же годы берут свое. При нынешнем наставнике Шкртел является не частым гостем на поле. Футболист подумывает, чтобы сменить клуб уже этим летом.

    Кристиан Ансальди

    Куда уехал: «Атлетико» (Мадрид, Испания)

    Сумма трансфера: аренда

    Российская карьера Кристиана Ансальди возможно не закончена, так как футболист до сих пор принадлежит питерскому «Зениту», за который аргентинец провел всего 9 матчей. Заявил же Ансальди о себе в «Рубине». Талантливого защитника селекционеры разглядели в далекой Аргентине. В составе казанского клуба Кристиан провел более сотни матчей, и является одним из тех футболистов, кто под руководством Бердыева дважды завоевывал золотые медали чемпионата России. Также Ансальди принимал участие в знаменитой встрече на «Камп Ноу», где «Рубин» одолел саму «Барселону». К достижениям аргентинца в России относятся, помимо двух побед, такие титулы, как: кубок России, суперкубок России. Именно своими достижениями и игрой Кристиан заслужил приглашение в мадридский «Атлетико» (на правах аренды). Но, к сожалению, из-за травмы Ансальди провел за «матрасников» 8 матчей. После чего вернулся в расположение «Зенита» и был снова отдан в аренду в итальянский «Дженоа». На данный момент Кристиан является игроком ротации и до конца остается непонятным, что ждет футболиста после окончания аренды.

    Сердар Таски

    Куда уехал: «Бавария» (Мюнхен, Германия)

    Сумма трансфера: аренда

    Сердар Таски в 2013 году подписал контракт со «Спартаком». К этому трансферу многие отнеслись неоднозначно. Кто-то считал, что этот футболист не дотягивает до уровня даже «Спартака», другие же говорили, что за Сердаром будущее сборной Германии. Так или иначе Таски пришел в московский клуб из чемпионата Германии, где успел стать чемпионом в составе «Штутгарта». Но череда травм заставила немецкий клуб расстаться с футболистом. Дебют Сердара в « Спартаке» пришелся только на 2014 год. При Якине Таски быстро стал игроком стартового состава. И даже несмотря на смену тренера немец регулярно продолжил выходить в основе. И вот в зимнее трансферное окно 2016 года для всех любителей футбола новость о переходе Таски в «Баварию», мягко говоря, стала неожиданной. Футболист, который в «Спартаке» играл не всегда надежно, заинтересовал ни кого-нибудь, а лидера немецкого футбола. Но на то есть определенные причины. К ним относят: эпидемия травм центральных защитников в клубе, плюс то, что Таски не был заигран в Еврокубках. Но после перехода Сердар сыграл за «Баварию» всего один неполный матч, в котором допустил результативную ошибку. И теперь главный тренер мюнхенцев предпочитает центральному защитнику молодого опорника. По окончании сезона аренда Таски закончится. И вряд ли «Бавария» выкупит его контракт. Но как заявил сам футболист, в Россию он возвращаться не намерен и рассчитывает остаться в немецком клубе.

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии10
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 23 апреля 2016, 15:04

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 23 апреля 2016, 14:52

      А мне понравилось. Была похожая идея, но автор опередил, окей. :))
      Только вот Таски повеселил. Я бы вместо него упомянул Тиаго Силва. Хоть он в нашей Премьерке и не поиграл, но в "Динамо" всё-таки числился. И относительно спорно с Ансальди. Вариант со Спахичем был бы интереснее, на мой взгляд. Или, как ниже вспомнили, Рохо.

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > serg30 23 апреля 2016, 15:04

      Спасибо за комментарий! В следующем подобном рейтинге обязательно расширю контингент представителей.

      0
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 23 апреля 2016, 14:27

      Не соглашусь. С грамотностью у меня все в порядке. Ошибок в пунктуации я не вижу. А не законченность предложение понятие относительное. Зачем все усложнять? Может мне весь текст уместить в одно предложение? А так, спасибо, что читаете!

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      Рейтинг: +407

      18JG 23 апреля 2016, 13:50

      Автор, у меня к тебе ОГРОМНЫЙ вопрос! Ты вообще о таком знаке препинания, как запятая слышал что-нибудь? Что за бред у тебя в тексте? Ты хоть сам прочитай, что ты понастрочил! Неоконченные мысли одни. Где должна быть запятая, стоит точка. Звиздец.

      Как вас в школе учат-то...

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      Рейтинг: +407

      18JG > 18JG 23 апреля 2016, 13:51

      В продолжение: "Таски не был заигран в Еврокубках. Но после перехода Сердар сыграл за «Баварию» всего один неполный матч, в котором допустил результативную ошибку. И теперь главный тренер мюнхенцев предпочитает центральному защитнику молодого опорника. По окончании сезона аренда Таски закончится. И вряд ли «Бавария» выкупит его контракт. Но как заявил сам футболист, в Россию он возвращаться не намерен и рассчитывает остаться в немецком клубе."

      Это мандец, господа.

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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 23 апреля 2016, 12:09

      Учту Ваше мнение, спасибо за замечания

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      Рейтинг: +17

      Damg 23 апреля 2016, 11:32

      Я эту самую Блог-Лигу в своё время организовывал, позже участвовал, побеждал и был в жюри. Сама по себе тема Капитан Очевидность, как и её раскрытие, зевать захотелось. Что читатель нового узнал из материала,кроме того, что Вы напомнили об этих игроках? Вот, к примеру про Видича, сколько цифр, это же не бухгалтерский баланс.
      Но близко к сердцу мои нападки не воспринимайте. Так ворчу. Как я понимаю, записи блога должны позиционировать с его названием. Я бы сделал материал, не про лучших легионеров уехавших из России, а покопался в командах,допустим, восточной Европы или Бразилии и попытался там найти усиление для нашего чемпионата за приемлемую цену.

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      Sasha K 15 23 апреля 2016, 10:49

      Ну сначала скажу по Парехо, этот футболист никогда не играл в России, ну а если же вы все-таки о Николасе (ПарехА), то, на мой скромный взгляд, Валенсия не является топ-клубом. По Рохо могу согласиться, но не поставил его в этот список, только потому что в России он сыграл очень мало игр и не внес особенного вклада. А так, на счет Рохо, Вы правы. И в конце, такой вопрос, в чем я не разобрался? Где проявляется «Капитан Очевидность»? И да, если Вы можете написать лучше, то давайте участвуйте в Блог-лиге. И болельщик рассудить, чей материал достоин занимать место в топе.

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      Damg 23 апреля 2016, 10:27

      Кто из защитников РФПЛ достиг уровня топ-клуба? Блог «Футбол России в поисках своего развития» разобрался в этом. Помоему- нифига не разобрался! Особенно Таски? Уж лучше тогда Рохо, Парехо.
      это материал Капитан Очевидность для кого? Для того, кто вчера стал увлекаться футболом?

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