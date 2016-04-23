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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03

    23 апреля 2016
    Большой трансферный переполох в Италии, очередной трансферный рекорд «Манчестер Юнайтед» и многое другое в «сериале» на «Бомбардире» о самых крупных трансферных сделках.

    Продолжается трансферная эпопея на «Бомбардире». Сегодня блог «Футбол в стиле Ретро» публикует самые крупные трансферные сделки сезона-2002/03.

    Количество участников рейтинга вновь выросло по независящим от нас причинам. На этот раз мы выделим двенадцать трансферных сделок. Стоимость трансферов номинантов с 10-го по 12-е место идентична, а мы не хотим никого обделить своим вниманием.

    Эль-Хаджи Диуф

    Гражданство: Сенегал.

    Возраст: 21 год.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Ланса» (Ланс; Франция) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

    Сумма сделки: 15 млн. €

    Николя Анелька

    Гражданство: Франция.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция) в «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 15 млн. €

    Альберт Луке

    Гражданство: Испания.

    Возраст: 24 года.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Мальорки» (Пальма-де-Мальорка; Испания) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

    Сумма сделки: 15 млн. €

    Матиас Альмейда

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 22,1 млн. €

    Кларенс Зеедорф

    Гражданство: Голландия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: полузащитник.

    Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 22,5 млн. €

    Франческо Коко

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 22,5 млн. €

    Фабио Каннаваро

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 28 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 23 млн. €

    Марко Ди Вайо

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

    Сумма сделки: 26 млн. €

    Алессандро Неста

    Гражданство: Италия.

    Возраст: 26 лет.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 30,5 млн. €

    Эрнан Креспо

    Гражданство: Аргентина.

    Возраст: 27 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

    Сумма сделки: 36 млн. €

    Роналдо

    Гражданство: Бразилия.

    Возраст: 25 лет.

    Амплуа: нападающий.

    Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

    Сумма сделки: 45 млн. €

    Рио Фердинанд

    Гражданство: Англия.

    Возраст: 23 года.

    Амплуа: защитник.

    Маршрут: из «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

    Сумма сделки: 46 млн. €

    Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

    Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002.

    Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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    Фото: www.pinterest.com, www.inter-news.it, www.calcioweb.eu, www.marcodivaio9.it, www.goal.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 апреля 2016, 14:41

      Посмотришь на ценник, и не знаешь, то ли плакать, о ли смеяться (((

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      Рейтинг: +13

      bybnov 23 апреля 2016, 13:00

      Статью надо было назвать:"Как Парму и Лацио раскупали".

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