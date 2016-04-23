Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03

Посмотришь на ценник, и не знаешь, то ли плакать, о ли смеяться (((
Продолжается трансферная эпопея на «Бомбардире». Сегодня блог «Футбол в стиле Ретро» публикует самые крупные трансферные сделки сезона-2002/03.
Количество участников рейтинга вновь выросло по независящим от нас причинам. На этот раз мы выделим двенадцать трансферных сделок. Стоимость трансферов номинантов с 10-го по 12-е место идентична, а мы не хотим никого обделить своим вниманием.
Эль-Хаджи Диуф
Гражданство: Сенегал.
Возраст: 21 год.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Ланса» (Ланс; Франция) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).
Сумма сделки: 15 млн. €
Николя Анелька
Гражданство: Франция.
Возраст: 23 года.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция) в «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия).
Сумма сделки: 15 млн. €
Альберт Луке
Гражданство: Испания.
Возраст: 24 года.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Мальорки» (Пальма-де-Мальорка; Испания) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).
Сумма сделки: 15 млн. €
Матиас Альмейда
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 28 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 22,1 млн. €
Кларенс Зеедорф
Гражданство: Голландия.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: полузащитник.
Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 22,5 млн. €
Франческо Коко
Гражданство: Италия.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 22,5 млн. €
Фабио Каннаваро
Гражданство: Италия.
Возраст: 28 лет.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 23 млн. €
Марко Ди Вайо
Гражданство: Италия.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).
Сумма сделки: 26 млн. €
Алессандро Неста
Гражданство: Италия.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 30,5 млн. €
Эрнан Креспо
Гражданство: Аргентина.
Возраст: 27 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).
Сумма сделки: 36 млн. €
Роналдо
Гражданство: Бразилия.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).
Сумма сделки: 45 млн. €
Рио Фердинанд
Гражданство: Англия.
Возраст: 23 года.
Амплуа: защитник.
Маршрут: из «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).
Сумма сделки: 46 млн. €
Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.
Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002.
Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Видео: пушечный выстрел Уэйна Руни под перекладину ворот «Ньюкасла»
Тест: Помните ли вы футболистов, игравших на Евро-2000?
«Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании
«Арсенал», «Лестер», «Челси» и еще 22 винтажные карточки из Великобритании
Видео: чудесный голешник Робина ван Перси в ворота «Астон Виллы»
Фото: www.pinterest.com, www.inter-news.it, www.calcioweb.eu, www.marcodivaio9.it, www.goal.com
Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!