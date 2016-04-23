Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03

Большой трансферный переполох в Италии, очередной трансферный рекорд «Манчестер Юнайтед» и многое другое в «сериале» на «Бомбардире» о самых крупных трансферных сделках.

Продолжается трансферная эпопея на «Бомбардире». Сегодня блог «Футбол в стиле Ретро» публикует самые крупные трансферные сделки сезона-2002/03.

Количество участников рейтинга вновь выросло по независящим от нас причинам. На этот раз мы выделим двенадцать трансферных сделок. Стоимость трансферов номинантов с 10-го по 12-е место идентична, а мы не хотим никого обделить своим вниманием.

Эль-Хаджи Диуф

Гражданство: Сенегал.

Возраст: 21 год.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Ланса» (Ланс; Франция) в «Ливерпуль» (Ливерпуль; Англия).

Сумма сделки: 15 млн. €

Николя Анелька

Гражданство: Франция.

Возраст: 23 года.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Пари Сен-Жермен» (Париж; Франция) в «Манчестер Сити» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 15 млн. €

Альберт Луке

Гражданство: Испания.

Возраст: 24 года.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Мальорки» (Пальма-де-Мальорка; Испания) в «Депортиво» (Ла-Корунья; Испания).

Сумма сделки: 15 млн. €

Матиас Альмейда

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 22,1 млн. €

Кларенс Зеедорф

Гражданство: Голландия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: полузащитник.

Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 22,5 млн. €

Франческо Коко

Гражданство: Италия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Милана» (Милан; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 22,5 млн. €

Фабио Каннаваро

Гражданство: Италия.

Возраст: 28 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 23 млн. €

Марко Ди Вайо

Гражданство: Италия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Пармы» (Парма; Италия) в «Ювентус» (Турин; Италия).

Сумма сделки: 26 млн. €

Алессандро Неста

Гражданство: Италия.

Возраст: 26 лет.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Милан» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 30,5 млн. €

Эрнан Креспо

Гражданство: Аргентина.

Возраст: 27 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Лацио» (Рим; Италия) в «Интер» (Милан; Италия).

Сумма сделки: 36 млн. €

Роналдо

Гражданство: Бразилия.

Возраст: 25 лет.

Амплуа: нападающий.

Маршрут: из «Интера» (Милан; Италия) в «Реал» (Мадрид; Испания).

Сумма сделки: 45 млн. €

Рио Фердинанд

Гражданство: Англия.

Возраст: 23 года.

Амплуа: защитник.

Маршрут: из «Лидс Юнайтед» (Лидс; Англия) в «Манчестер Юнайтед» (Манчестер; Англия).

Сумма сделки: 46 млн. €

Стоимость всех трансферов указана в пересчете на евро на момент совершения сделки.

Сезон 1990/1991, Сезон 1991/1992, Сезон 1992/1993, Сезон 1993/1994, Сезон 1994/1995, Сезон 1995/1996, Сезон 1996/1997, Сезон 1997/1998, Сезон 1998/1999, Сезон 1999/2000, Сезон 2000/2001, Сезон 2001/2002.

Данные о трансферной стоимости игроков взяты со специализированного портала Transfermarkt.

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Фото: www.pinterest.com, www.inter-news.it, www.calcioweb.eu, www.marcodivaio9.it, www.goal.com

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