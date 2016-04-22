10 игроков, которые точно покинут свои клубы этим летом

Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» размышляет о игроках которые покинут клуб этим летом



Хамес Родригес

Похоже этот талант станет очередным звездным провалом «Реала», парень к сожалению все реже попадает в основной состав команды и травмы мешают набрать оптимальную форму, в таком клубе как «Реал» долго ждать не будут. Впрочем Хамеса и самого не устраивает роль запасного, так что ближайшим летом ожидаем трансфер в один из Английских клубов.



Рияд Марез

По моему мнению-это лучший игрок Премьер-Лиги этого сезона. Рияд участвует практически в каждом забитом голе Лестера и является одним из лидеров команды. Марез уже успел забить 16 голов и отдать 11 голевых передач, так же Марез является ключевым звеном в атаках «Лестера». Скорей всего Рияд приведет свой клуб к титулу чемпионов, а уже ближайшим летом за этим парнем придут практически все гранды мирового футбола и «Лестеру» невозможно будет удержать этот супер-талант.



Хатем Бен Арфа

Хатем оправился от всех травм и неудач, набрал прекрасную форму и теперь, является желанным игроком для многих клубов Европы, а учитывая что летом Бен Арфа станет свободным агентом за ним выстроилась очередь и основными претендентами являются «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан» и «Атлетико».



Шкодран Мустафи

Прекрасный центральный защитник, а сейчас как известно найти хорошего игрока на эту позицию не так уж и просто. Мустафи перерос уровень нынешней «Валенсии» и благодаря интересу таких клубов как «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Атлетико» и «Тоттенхэм» можно уверенно сказать что Шкодран летом покинет «Валенсию».



Доменико Берарди

Доменико перерос уровень « Сассуоло » и теперь настал момент для нового этапа его карьеры. Основным кандидатом на Берарди всегда являлся « Ювентус » , но сейчас слухи связывают его ещё и со многими Английскими и Испанскими клубами.



Марио Балотелли

К сожалению «Супер-Марио» уже совсем не «Супер» и все меньше новостей о его футбольных достижениях, то что его дни в «Ливерпуле» сочтены в этом можно быть уверенным. Юрген Клопп требует от своих игроков много движения, прессинга и полной самоотдачи,а с этим у Марио бывают проблемы и при постройки новой команды немец определенно не рассчитывает на Бало.



Андрей Ярмоленко

Андрей является лидером своего клуба и сборной. Сейчас Ярмоленко в отличной форме, он практически выполнил обещание данное фанатам «Динамо» и выиграл Чемпионат Украины. На Евро-2016 он покажет себя и Украина будет строить игру в основном через Андрея, это шанс проявить себя. За Андреем уже давно наблюдают, но сейчас когда ему уже 26 и он практически всего достиг в «Динамо», настало время для переезда в Европу.



Миши Батшуайи

В Марселе, должно, быть вздохнули с облегчением после того, как им удалось убедить своего ценнейшего игрока подписать новый контракт с клубом в январе. Миши в прекрасной форме и скорей всего поедет на Евро-2016, где за ним пристально будут следить скауты многих клубов, однако главными претендентами на него являются «Тоттентхем», «Ювентус», «Атлетико» и «Ливерпуль».



Александр Зинченко

«Уфа» борется за выживание и даже если клуб сумеет сохранить прописку в высшем дивизионе, это не гарантирует что Зинченко останется ещё на один сезон. За Александром следят топ-клубы Европы, так же Киевское Динамо жаждет возвращение Саши на родину и присутствует интерес Российских клубов. Вот что сказал Александр в недавнем интервью: «До конца сезона я точно остаюсь в «Уфе», а дальше наперед загадывать пока не хочу.» Я уверен что это его последний сезон в «Уфе», независимо от того как закончиться чемпионат.



Ромелу Лукаку

Ромелу проводит уже третий сезон в «Эвертоне» и сейчас стало понятно, что клуб не соответствует амбициям бельгийца. Место в средине таблицы? Лукаку заслуживает большего. Парню всего 22 года, но он уже имеет колоссальный опыт. Ромелу будет форвардом номер один в сборной Бельгии на предстоящем Евро-2016, а после него «Эвертон» получит привлекательную сумму,а Ромелу клуб соответствующий его амбициям и теперь уже борьбу за титулы.