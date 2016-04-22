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    Субъективное мнение о футболе Все блоги -

    10 игроков, которые точно покинут свои клубы этим летом

    22 апреля 2016
    Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» размышляет о игроках которые покинут клуб этим летом


    Хамес Родригес

    Похоже этот талант станет очередным звездным провалом «Реала», парень к сожалению все реже попадает в основной состав команды и травмы мешают набрать оптимальную форму, в таком клубе как «Реал» долго ждать не будут. Впрочем Хамеса и самого не устраивает роль запасного, так что ближайшим летом ожидаем трансфер в один из Английских клубов.


    Рияд Марез

    По моему мнению-это лучший игрок Премьер-Лиги этого сезона. Рияд участвует практически в каждом забитом голе Лестера и является одним из лидеров команды. Марез уже успел забить 16 голов и отдать 11 голевых передач, так же Марез является ключевым звеном в атаках «Лестера». Скорей всего Рияд приведет свой клуб к титулу чемпионов, а уже ближайшим летом за этим парнем придут практически все гранды мирового футбола и «Лестеру» невозможно будет удержать этот супер-талант.


    Хатем Бен Арфа

    Хатем оправился от всех травм и неудач, набрал прекрасную форму и теперь, является желанным игроком для многих клубов Европы, а учитывая что летом Бен Арфа станет свободным агентом за ним выстроилась очередь и основными претендентами являются «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан» и «Атлетико».


    Шкодран Мустафи

    Прекрасный центральный защитник, а сейчас как известно найти хорошего игрока на эту позицию не так уж и просто. Мустафи перерос уровень нынешней «Валенсии» и благодаря интересу таких клубов как «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Атлетико» и «Тоттенхэм» можно уверенно сказать что Шкодран летом покинет «Валенсию».


    Доменико Берарди

    Доменико перерос уровень «Сассуоло» и теперь настал момент для нового этапа его карьеры. Основным кандидатом на Берарди всегда являлся «Ювентус», но сейчас слухи связывают его ещё и со многими Английскими и Испанскими клубами.

    Марио Балотелли

    К сожалению «Супер-Марио» уже совсем не «Супер» и все меньше новостей о его футбольных достижениях, то что его дни в «Ливерпуле» сочтены в этом можно быть уверенным. Юрген Клопп требует от своих игроков много движения, прессинга и полной самоотдачи,а с этим у Марио бывают проблемы и при постройки новой команды немец определенно не рассчитывает на Бало.


    Андрей Ярмоленко

    Андрей является лидером своего клуба и сборной. Сейчас Ярмоленко в отличной форме, он практически выполнил обещание данное фанатам «Динамо» и выиграл Чемпионат Украины. На Евро-2016 он покажет себя и Украина будет строить игру в основном через Андрея, это шанс проявить себя. За Андреем уже давно наблюдают, но сейчас когда ему уже 26 и он практически всего достиг в «Динамо», настало время для переезда в Европу.


    Миши Батшуайи

    В Марселе, должно, быть вздохнули с облегчением после того, как им удалось убедить своего ценнейшего игрока подписать новый контракт с клубом в январе. Миши в прекрасной форме и скорей всего поедет на Евро-2016, где за ним пристально будут следить скауты многих клубов, однако главными претендентами на него являются «Тоттентхем», «Ювентус», «Атлетико» и «Ливерпуль».


    Александр Зинченко

    «Уфа» борется за выживание и даже если клуб сумеет сохранить прописку в высшем дивизионе, это не гарантирует что Зинченко останется ещё на один сезон. За Александром следят топ-клубы Европы, так же Киевское Динамо жаждет возвращение Саши на родину и присутствует интерес Российских клубов. Вот что сказал Александр в недавнем интервью: «До конца сезона я точно остаюсь в «Уфе», а дальше наперед загадывать пока не хочу.» Я уверен что это его последний сезон в «Уфе», независимо от того как закончиться чемпионат.


    Ромелу Лукаку

    Ромелу проводит уже третий сезон в «Эвертоне» и сейчас стало понятно, что клуб не соответствует амбициям бельгийца. Место в средине таблицы? Лукаку заслуживает большего. Парню всего 22 года, но он уже имеет колоссальный опыт. Ромелу будет форвардом номер один в сборной Бельгии на предстоящем Евро-2016, а после него «Эвертон» получит привлекательную сумму,а Ромелу клуб соответствующий его амбициям и теперь уже борьбу за титулы.

    Рейтинг: 2 Голосов: 7
    Комментарии8
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 2 мая 2016, 13:34

      а где счётчик просмотров.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 25 апреля 2016, 15:17

      хахахахаха.... такой бред... а собирает, конечно, больше 5 000 просмотров....
      Что значит точно уйдут? Так любой может рандомно называть известных игроков и сказать что они уйдут: Варди, Канте, Бони, ЯЯ Туре, Депай, Янг, Реми, Фалькао, Иско, Хосе-Мария Хименес, Гётце, Х. Алонсо, Гюндоган, Обамеянг, Ю. Брандт, Л. Сане, .....
      Чем мой список хуже??

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      Рейтинг: +11

      Emifoot > Schicko_008 25 апреля 2016, 16:25

      Больше половины твоего списка, уже есть в другой статье.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Emifoot 25 апреля 2016, 16:58

      Так я и говорю, рандомное перечисление имен... Дарю материал для следующей статьи: Кейн, А.Санчес, Ихеначо, Мата, Валенсия, Старридж, Д.Коста, Оскар, Азар, Бакамбу, Гризманн, Вьетто, Левандовски, Дрмич, Дост, Ройс.

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      Рейтинг: +11

      Emifoot > Schicko_008 25 апреля 2016, 17:10

      Возможно вы не знаете значение слово рандом ?
      Список основан исходя из многих факторов, в своём блоге делюсь своим мнением.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Emifoot 25 апреля 2016, 19:01

      да-да... много факторов... ага-ага...
      Моя критика Вашего мнения основана также на многих факторах, в своих комментариях я делюсь своим мнением))

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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 23 апреля 2016, 15:43

      Половина останется в своих клубах. Реалу могут запретить покупать игроков следующие несколько трансферных окон, Хамес врят ли уйдет. Мустафи интересный персонаж, Марез будет востребован, но может остаться, ЛЧ у него и так будет!

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      Рейтинг: +2186

      LOKOfanatik19 23 апреля 2016, 10:50

      Пару людей бы исключил, думаю Хамес не уйдет никуда, все таки звездочка и куплен был за приличные деньги. Марез, думаю никуда не уйдет, не тот возраст, да и денег никто не даст много...

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