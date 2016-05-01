Месси, Суарес и Неймар превзошли свое достижение прошлого сезона

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отличился в матче 36-го тура Примеры против «Бетиса» (2:0).

Этот гол стал 123-м во всех турнирах для тройки нападения каталонцев – Лионеля Месси (40 голов), Луиса Суареса (54) и Неймара (29). Таким образом, атакующее трио «Барселоны» превзошло собственный результат прошлого сезона, в котором они на троих забили 122 мяча.

Отметим, что в прошлом сезоне самым результативным их них был Месси (58), на втором месте был Неймар (39), на третьем – Суарес (25).