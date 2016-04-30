Суарес повторил личный рекорд и вышел на первое место в списке бомбардиров ведущих лиг

В матче 36-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 2:0. Один из голов забил Луис Суарес, а его партнер по атаке Лионель Месси отдал две результативные передачи.

Гол Суареса стал для него 35-м в этом розыгрыше Примеры. Столько же он забил в чемпионате Голландии сезона-2009/10, выступая за «Аякс», и это лучший результат уругвайца в национальных лигах.

Теперь он занимает первое место в списке бомбардиров шести ведущих европейских чемпионатов этого сезона , а его ближайший преследователь Златан Ибрагимович отстает на один гол

На счету Месси после этой игры 15 голевых передач, и он делит первое месте в списке ассистентов Примеры с тем же Суаресом.