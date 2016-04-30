Ван дер Сар: «Зачем Де Хеа «Реалу», у них есть отличный вратарь Навас»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин Ван дер Сар оценил перспективы в клубе голкипера Давида Де Хеа, который заменил его в стане манкунианцев.

«Де Хеа в «Реале»? Нет, он игрок «МЮ». Я уверен, что у «Реала» есть отличный вратарь в лице Кейлора Наваса, он также очень силен и очень значим для клуба. В настоящий момент ситуация такова.

У него была сложная задача заменить Икера Касильяса, который был в «Реале» много лет, сыграл во многих великих матчах, завоевал много трофеев. Уверен, что Кейлор до настоящего момента справляется просто отлично. У меня была возможность поговорить с ним на тренировке, и я могу сказать, что он простой парень, который не витает в облаках, и это просто замечательно, что ему дают выступать за такой великий клуб»