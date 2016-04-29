Гаджиев: «Матч с «Локомотивом» был тяжелее, чем сегодняшняя игра»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире канала «Наш футбол» оценил результат матча 26-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0).

«По результату – нормально. Во втором тайме немножко сбились с нормальной игры на борьбу и навал. Сложно сказать, в силу каких причин. Может быть, эмоциональных. Много травмированных, пять–шесть игроков основного состава. Но в принципе задача стояла выиграть. Конечно, не проиграть на выезде – тоже нормально.

Во втором тайме показалось, что не хватило сил. Хотя игроки были в гораздо лучшем состоянии, чем перед игрой с «Локомотивом». «Зенит» тоже проиграл после игры с нами. Думаю, мы тоже что-то внесли в копилку той победы «Ростова». Матч с «Локомотивом» был для нас более тяжелый, чем сегодняшняя игра», – сказал Гаджиев.