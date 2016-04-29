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  • Дзагоев: «Других вариантов, кроме как выиграть все оставшиеся матчи, у ЦСКА нет»

Дзагоев: «Других вариантов, кроме как выиграть все оставшиеся матчи, у ЦСКА нет»

29 апреля 2016, 15:16
9

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором армейцы одержали победу со счетом 3:0.

— Матч складывался для нас хорошо, полностью контролировали его ход. Забили быстрый гол, после чего имели пару хороших моментов. Воспользоваться ими не получилось, но зато забили во втором тайме.

— Казалось, что очень важно было забить первыми, причем быстро, ведь «Урал» явно играл от обороны…

— Согласен. К тому же поле было тяжелым. Много борьбы, почти никакого футбола. Лишь при счете 2:0 более-менее начали контролировать мяч. По такому полю ничего и не оставалось, кроме как бороться и бодаться.

— В какой момент понял, что сегодня победу не упустим? Нам показалось, что все вопросы снял твой гол.

— Третий мяч был забит уже довольно поздно. Мне кажется, все было понятно после второго гола. После этого мы стали лучше контролировать мяч и не дали никаких шансов сопернику.

— Впереди финальная игра Кубка России с «Зенитом». Какой настрой?

— Если не ошибаюсь, вместе с Кубком у нас осталось всего пять игр. У нас других вариантов нет, кроме как выиграть все пять.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (9)
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Rzn_za_cska
1461933692
вперед Алан
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OOOVVV.
1461937427
Удачной концовки чемпионата и Кубка Алан!
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1cent
1461942846
скажу больше- у Ростова точно такая же ситуация))
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sargassov
1461947108
Со времен первого чемпионства Рубина, это самый интересный сезон)
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