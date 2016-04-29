Дзагоев: «Других вариантов, кроме как выиграть все оставшиеся матчи, у ЦСКА нет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором армейцы одержали победу со счетом 3:0.

— Матч складывался для нас хорошо, полностью контролировали его ход. Забили быстрый гол, после чего имели пару хороших моментов. Воспользоваться ими не получилось, но зато забили во втором тайме.

— Казалось, что очень важно было забить первыми, причем быстро, ведь «Урал» явно играл от обороны…

— Согласен. К тому же поле было тяжелым. Много борьбы, почти никакого футбола. Лишь при счете 2:0 более-менее начали контролировать мяч. По такому полю ничего и не оставалось, кроме как бороться и бодаться.

— В какой момент понял, что сегодня победу не упустим? Нам показалось, что все вопросы снял твой гол.

— Третий мяч был забит уже довольно поздно. Мне кажется, все было понятно после второго гола. После этого мы стали лучше контролировать мяч и не дали никаких шансов сопернику.

— Впереди финальная игра Кубка России с «Зенитом». Какой настрой?

— Если не ошибаюсь, вместе с Кубком у нас осталось всего пять игр. У нас других вариантов нет, кроме как выиграть все пять.