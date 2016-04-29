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    «Ростов» отпустит Бердыева, если тому поступит хорошее предложение

    Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов дал понять, что главный тренер команды Курбан Бердыев не ведет переговоров с другими клубами.

    «Курбан Бекиевич, как порядочный человек, никаких переговоров не ведет. Это все газетные вбросы. У него задача сейчас быть вместе с командой и успешно выступить до конца чемпионата. И он пока все свои текущие мысли связывает с «Ростовом».

    Я знаю, что к главному тренеру «Ростова» сейчас приковано внимание российских топ-клубов. Есть интерес и за рубежом. И даже если бы главный тренер имел с нами пятилетний контракт, но принял бы решение уйти на более интересную работу, то было бы нечестно его останавливать.

    Если мы найдем источники финансирования, то у нас есть шанс провести неплохие переговоры с Бердыевым», – цитирует Узденова DonNews.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2016 13:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:00

      Кто ж его отпустит-он же памятник...

      1
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      Рейтинг: +33

      Ibroahim 29 апреля 2016, 16:37

      )

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 29 апреля 2016, 15:35

      Бердыева заполучить +500 к карме

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 апреля 2016, 14:50

      Ротенберга убалтывайте, нарисуйте картину, что сын (или кто он там ему) уже одной ногой в ЛЧ, то ли не мечта на всю жизнь?
      А там уж Ростов потерпит в отличии от Динамо его в составе.

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 29 апреля 2016, 14:33

      Если Ростов считает возможным потерять Бердыева после окончания сезона, то им стоит задуматься: а нужно ли сейчас хвататься за зону ЛЧ? Там же будет полный позор... Всё ведь держится только на нём
      Держитесь за тренера двумя руками, тогда только такой великолепный успех можно будет закрепить или хотя бы удержать!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 апреля 2016, 14:20

      А если вы не найдёте источники финансирования,то новый стадион зарастёт травой...

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 29 апреля 2016, 18:59

      не зарастёт травой на стадионе народная тропа, посадят брюкву или какарузу...

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 29 апреля 2016, 14:01

      .. надо Магниту задуматься над южным собратом

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 апреля 2016, 13:56

      Ищите быстрее.Можно Ротенберга (папу) потрясти...Пусть перечислит прямо с панамского счёта.Ещё может виолончелист даст)))

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > андрей андреев 29 апреля 2016, 18:57

      Забыл ещё источники-Велосипедист и Кондуктор с мальтийского и кипрского офшора...

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 апреля 2016, 13:49

      Ищите источники финансирования активней.

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