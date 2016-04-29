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    Бывший генеральный директор «Спартака»: «Проблемы красно-белых находятся внутри клуба»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал причины, которые мешают московскому клубу добиваться успехов на протяжении долгого времени.

    «Сейчас ни один российский клуб не вызывает у меня эмоций. Исключения – ЦСКА, «Зенит», где какие-то всплески, и ростовский проект Бердыева. А проблемы «Спартака» находятся внутри клуба.

    Разве у «Спартака» состав под Лигу чемпионов? Не понимаю, например, как можно было не подписать контракт с Дзюбой. До меня это не доходит.

    Чтобы что-то случилось, изменения должны произойти в голове у Федуна. Честно говоря, не хочется говорить на эту тему. Потому что беседы ни к чему не приводят. В клубе вся вертикаль управления неправильная. Сейчас идет разговор о Бердыеве, но он придет со своей командой. Я имею в виду администрацию, а не игроков. И сразу начнутся расхождения. Но готов ли Федун отдать власть?» – сказал Первак.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.04.2016 12:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 апреля 2016, 13:55

      Не трогайте Бердыева, он останется в Ростове

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Граф 2 29 апреля 2016, 12:50

      Бердыев - тренер! Вот кому надо сборную возглавить! А "Спартак" по совместительству!

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