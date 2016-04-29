Срна: «В первом тайме сильнее были мы, а во втором – «Севилья»

Капитан «Шахтера» Дарио Срна пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

«Мои предыдущие карточки в полуфинале «сгорели», поэтому в следующем матче могу участвовать.

В первом тайме сильнее были мы, а во втором – «Севилья». Нужно было снимать все вопросы еще в первые 45 минут. У нас было больше моментов, но, к сожалению, пропустили.

Во второй половине встречи был психологический и физический спад. «Севилья» сменила тактику и почувствовала уверенность. Но мы бились до конца. Все наши футболисты хотели победить, выдали свой максимум! После того как пропустили, собрались, показали характер, хороший футбол, все время атаковали и должны были забивать еще.

Сейчас шансов больше у севильцев, однако мы не будем опускать руки. Поедем в Испанию и будем сражаться. Вы знаете, что «Шахтер» победил своих соперников на выезде, почему бы не повторить то же самое и с «Севильей».

Насчет эпизода с пенальти я спрашивал Факундо, он ответил, что касание было. Что ж, сейчас уже ничего не изменишь. Надо готовиться дальше, в футболе все возможно. Верю в свою команду, мы можем добиться хорошего результата на выезде.

Может, счет 2:2 в нашей третьей встрече с «Севильей» на счастье для нас, посмотрим», — сказал Срна.