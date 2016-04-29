Во время реконструкции собственного стадиона «Кубань» будет выступать на новой арене «Краснодара».

«В ближайшее время мы приступим к реконструкции стадиона «Кубань». Реконструкция затронет только подтрибунные помещения и укладку нового газона.

По нашей совместной договоренности с Сергеем Галицким, владельцем «Краснодара», обе краснодарские команды смогут выступать на их стадионе», – прокомментировал ситуацию вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

По словам Долуды, реконструкция стадиона «Кубань» обойдется в 141 миллион рублей.