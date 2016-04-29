Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» будет выступать на новой арене «Краснодара»

    Во время реконструкции собственного стадиона «Кубань» будет выступать на новой арене «Краснодара».

    «В ближайшее время мы приступим к реконструкции стадиона «Кубань». Реконструкция затронет только подтрибунные помещения и укладку нового газона.

    По нашей совместной договоренности с Сергеем Галицким, владельцем «Краснодара», обе краснодарские команды смогут выступать на их стадионе», – прокомментировал ситуацию вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

    По словам Долуды, реконструкция стадиона «Кубань» обойдется в 141 миллион рублей.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 07:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11