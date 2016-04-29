Мартинес может покинуть «Эвертон» в ближайшие дни

Уже сегодня английский «Эвертон» может принять решение об увольнении главного тренера команды Роберто Мартинеса. Как сообщает источник, его судьбу будут обсуждать на предстоящем заседании совета директоров клуба.

42-летний испанский может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в матче чемпионата Англии против «Борнмута».

Дело в том, что последние результаты команды не радуют нового мажоритарного акционера клуба Фархада Мошири. Также формаой команды недовольны и болельщики.