Маурисио: «Зенит подходит к финалу Кубка России с ЦСКА в хорошем настроении»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о победе над «Кубанью» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего финала Кубка России против московского ЦСКА.

«Сегодня матчем доволен, мы выиграли. С «Ростовом», конечно, сыграли плохо. Проиграли такой важный матч конкуренту. Но надо двигаться дальше. Сейчас финал Кубка. К игре с ЦСКА подходим в хорошем настроении. В понедельник у нас будет очень тяжелый матч, хоть последнюю игру против армейцев мы и выиграли. Соперник не забыл это поражение и обязательно захочет взять реванш. Тем более это финал.

Самое важное в сегодняшнем матче – это победа, конечно, забивать много голов – приятно, но три очка ценнее. Мы хотим выиграть чемпионат России.

Отсутствие Данни, безусловно, неприятная ситуация. Он наш лидер и капитан. Когда Мигель на поле, он все делает для команды. Но сейчас нам нужно играть без Данни, и те, кто выходят на поле, делают максимум», – сказал Маурисио.