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  • Виллаш-Боаш: «Надеюсь «Мордовия» выйдет на матч с «Ростовом» основным составом»

Виллаш-Боаш: «Надеюсь «Мордовия» выйдет на матч с «Ростовом» основным составом»

28 апреля 2016, 23:27
4

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал успех своей команды в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Кубани» (4:1), а также выразил надежду на то, что «Мордовия» сможет выпустить на матч с «Ростовом» основной состав.

– Нам сегодня было очень важно победить после поражения от «Ростова», которое значительно усложнило наше турнирное положение. Сегодняшняя победа дала нам хороший психологический эффект. Учитывая результат сегодняшнего матча ЦСКА, мы должны были побеждать. Эта победа дает нам определенную уверенность перед финалом Кубка. В чемпионате мы сейчас находимся в таком положении, что должны ждать потери очков конкурентов и не терять их сами. В выходные нас ждет большой матч «Локомотив» – «Спартак». Надеюсь, что «Мордовия» также сыграет с «Ростовом», потому что сейчас в этой команде происходят какие-то странные вещи. Сегодня мы сделали первый шаг из пяти оставшихся и должны продолжать играть с тем же духом и настроем.

– В прошлом году вы были недовольны тем, что тульский «Арсенал» выставил на матч с ЦСКА дублирующий состав. Как вы отнесетесь к тому, если на матч с «Ростовом» не выйдут основные игроки «Мордовии"?

– Все, что я мог сказать по этому поводу, я сказал в прошлом году. Я ничего не могу сделать в данной ситуации. Я могу лишь задать вопрос руководителям клубов, лиги, министру спорта. Подобные проблемы с невыплатой зарплат есть не только в «Мордовии». Надеюсь, «Мордовия» все-таки сможет выставить на этот матч основной состав, чтобы соревнования в лиге происходили по спортивному принципу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кубань (ЛФЛ) Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (4)
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FanatSerj
1461886463
Кто бы мычал уж о спортивном принципе, у самого команда где один два игрока стоят у других вся команда, тоже мне спортивный принцип.
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арейская
1461889843
Надеюсь "Мордовия" выставит дублирующий состав, если вообще кого-то выставит
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castromen
1461893214
Не ему говорить про спортивный принцип, имея газовый "мешок".
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vgarakh
1461916691
Какой спортивный принцип при таких деньгах? Рассмешил.
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