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    «Кубань» не может выиграть у «Зенита» уже на протяжении 27 матчей

    «Кубань», проиграв «Зениту» (1:4) во встрече 26-го тура чемпионата России, довела серию матчей без побед над питерским клубом до 27. Краснодарцы ни разу в своей истории не выигрывали у сине-бело-голубых, 13 раз поединки с участием этих команд заканчивались вничью, в 14 случаях победу праздновал «Зенит». Также отметим, что сегодняшнее фиаско желто-зеленых со счетом 1:4 стало повторением самого крупного поражения от санкт-петербургского клуба (2014 год).

    Первая встреча «Зенита» с «Кубанью» датирована 1992 годом, когда они дважды сыграли друг с другом в предварительном этапе высшей лиги чемпионата России. С тех пор команды семь раз встречались на различных стадиях Кубка России, а также провели между собой 18 матчей в рамках Премьер-лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 23:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      Puteec 29 апреля 2016, 06:34

      затянулась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      samara94 29 апреля 2016, 06:23

      Норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 29 апреля 2016, 06:17

      Только тренеров умеют выгонять!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 28 апреля 2016, 23:56

      Кому вообще такая неочемная статистика нужна...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3414

      AZ > alexfilatov 29 апреля 2016, 01:14

      явно не тебе, можешь идти спать, старпер

      -1
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