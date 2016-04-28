Сафонов: «Кажется, «Кубань» уже смирилась с тем, что придется играть в переходных матчах»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Кубанью» закончится победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

«Зенит» играет дома, да и в «Кубани» сейчас какие-то внутренние дрязги. Кажется, что они уже смирились с тем, что будут играть в переходных матчах», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».