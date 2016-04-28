Президент «Астаны»: «Гинер – один из лучших футбольных менеджеров и пример для подражания»

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов признался, что восхищен работой президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

— Вы прошли серьезный путь в футболе. При вас об «Астане» и казахстанском клубном футболе узнали в Европе. На кого равняетесь, у кого учитесь?

— Такой человек есть. Это Евгений Гинер, с которым нас связывают очень добрые отношения. Мы знакомы с Евгением Ленноровичем уже почти 15 лет, и он для меня большой авторитет в профессии и настоящий пример для подражания. Считаю, что на территории бывшего союза – это футбольный менеджер № 1. Многому у него научился, анализируя селекционную политику ЦСКА и финансово-хозяйственную деятельность клуба, позволяющую вплотную подходить к зоне самоокупаемости.

«Астана» в своей стратегии взяла за основу те же критерии эффективного управления. И если я и добился чего-то в футболе, то добился его, в том числе и благодаря Гинеру. Он — мой старший товарищ и человек, к которому я всегда могу обратиться за советом.