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    Гончаренко раздумывает над предложением «Кубани»

    Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Кубань». Белорусский специалист получил предложение от краснодарского клуба, после чего попросил у руководства «желто-зеленых» время на раздумье.

    Сообщается, что Гончаренко огласит окончательный ответ в течение ближайших двух дней.

    На данный момент «Кубань» имеет в своем активе 20 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.04.2016 17:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 апреля 2016, 21:23

      у гончаренко появился шанс загнать кубань в фнл..хотя она и так уже двумя ногами там...и тем самым расквитаться и назад вернуться в цска... ведь его приглашают туда именно сейчас ..до конца этого сезона ..а не с начала след сезона

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 28 апреля 2016, 18:31

      губернатор поменялся можно попробовать ..

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 апреля 2016, 18:07

      Витёк ты ж не больной и вроди ж и не хворый...

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      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 17:56

      Я бы не пошел на его месте туда, т.к. Во-первых его от туда незаслуженно уволили, во-вторых шанс 75%, что он будет тренировать ЦСКА после евро 2016

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      Рейтинг: +459

      sour12 > LINED 28 апреля 2016, 18:01

      ЛВС не уйдёт, больше шансов сборную возглавить ))))

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