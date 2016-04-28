Гончаренко раздумывает над предложением «Кубани»

у гончаренко появился шанс загнать кубань в фнл..хотя она и так уже двумя ногами там...и тем самым расквитаться и назад вернуться в цска... ведь его приглашают туда именно сейчас ..до конца этого сезона ..а не с начала след сезона
Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Кубань». Белорусский специалист получил предложение от краснодарского клуба, после чего попросил у руководства «желто-зеленых» время на раздумье.
Сообщается, что Гончаренко огласит окончательный ответ в течение ближайших двух дней.
На данный момент «Кубань» имеет в своем активе 20 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.