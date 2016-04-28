Гончаренко раздумывает над предложением «Кубани»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить «Кубань». Белорусский специалист получил предложение от краснодарского клуба, после чего попросил у руководства «желто-зеленых» время на раздумье.

Сообщается, что Гончаренко огласит окончательный ответ в течение ближайших двух дней.

На данный момент «Кубань» имеет в своем активе 20 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.