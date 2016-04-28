Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш может возглавить «Галатасарай»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш является кандидатом на пост наставника «Галатасарая». Турецкий клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве приоритетной. Напомним, что после окончания текущего сезона Виллаш-Боаш принял решение не продлевать истекающий контракт с «Зенитом».

    Кроме Виллаш-Боаша на кресло главного тренера «Галатасарая» претендует бывший наставник «Спартака» Мурат Якин.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 апреля 2016, 12:52

      Он же сказал что поедет в Бразилию или Португалию , не думаю что в галатасарае будет выгоднее и интереснее чем в зените

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > Barsuk52 28 апреля 2016, 13:41

      Я тебя уверяю, там будет выгоднее, но не интересней, там одни товарняки у галатасарая

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Motiv 28 апреля 2016, 11:46

      надеюсь что это правда

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 11:37

      Я не люблю галата$арай, поэтому пусть Якин к ним идет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > LINED 28 апреля 2016, 13:17

      Мне тоже не травится этот Сарай, пускай к ним едет АВБ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11