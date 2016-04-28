Виллаш-Боаш может возглавить «Галатасарай»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш является кандидатом на пост наставника «Галатасарая». Турецкий клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве приоритетной. Напомним, что после окончания текущего сезона Виллаш-Боаш принял решение не продлевать истекающий контракт с «Зенитом».

Кроме Виллаш-Боаша на кресло главного тренера «Галатасарая» претендует бывший наставник «Спартака» Мурат Якин.