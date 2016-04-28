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    Хозин: «Буду рад вернуться в «Ростов»

    Защитник «Урала» Владимир Хозин признался, что рассчитывает в ближайшее время получить вызов в сборную, а также побороться со своим клубом за право участия в еврокубках.

    «Мне всегда интересно прогрессировать, поэтому хочется играть в клубах, которые борются за высокие места в российской Премьер-лиге, выступают в Еврокубках. А главный мой ориентир на данный момент – вызов в сборную России. Надеюсь, что смогу достичь этого в составе «Урала».

    «Ростов»? Конечно, всегда хочется играть в родном городе и клубе, который тебя воспитал. Но моя карьера пошла по иному сценарию – я выступал в других командах. Сейчас я в «Урале» и думаю прежде всего о том, чтобы поскорее восстановиться и вернуться на поле. Если когда-нибудь появится возможность поиграть дома, буду только рад», – рассказал защитник.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги 26-летний футболист провел на поле 14 матчей, в которых записал на свой счет два предупреждения.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.04.2016 09:09
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 апреля 2016, 14:15

      возвращайся, ждем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 апреля 2016, 13:21

      скорей в ФНЛ , Урал и так потолок

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 10:43

      Да приезжай,если в сборную возьмут

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