«Валенсия» не вступала в контакт с Пеллегрини

Агент главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини Хесус Мартинес выступил с опровержением интереса к его клиенту со стороны «Валенсии».

«У нас никогда не было контакта с «Валенсией» на эту тему. У меня отличные взаимоотношения со спортивным директором этого клуба Питарчем, но даже с ним мы не обсуждали этот вопрос. Не могу понять, почему иногда СМИ распространяют такую информацию», – рассказал Мартинес.

Напомним, что после завершения текущего сезона Пеллегрини покинет английский клуб, а на его место придет нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола. Известно, что в услугах Пеллегрини заинтересован «Зенит».