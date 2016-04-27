Коноплянка: «Я скучал по Львову. Завтра здесь встретятся лучшие команды турнира»

Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка перед выездным полуфинальным матчем Лиги Европы против «Шахтера» отметил, что на родине его хорошо приняли.

«Я был приятно удивлен. Спасибо. Я скучал по Львову. Завтра все, конечно, будет иначе, но мы к этому готовы, будет интересная игра, и болельщики получат много эмоций.

Завтра встретятся две лучшие команды турнира. Лучше бы они играли в финале. Было бы интереснее», – сказал Коноплянка.

Также футболист прокомментировал информацию о том, что клуб оштрафовал его за незнание испанского.

«Это неправда, в команде все отлично, никаких конфликтов ни с тренером, ни с игроками у меня нет».

Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.