Аллофс: «Бендтнер – скандальная личность, его приглашение было неудачным экспериментом»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс поделился своим мнением о Никласе Бендтнере. Напомним, недавно клуб разорвал контракт с футболистом.

«Подписание Бендтнера было экспериментом, и он оказался неудачным. В случае с ним рискнуть стоило: он обладал необычайным талантом. Когда Никлас был еще молодым игроком, мы завидовали «Арсеналу».

Но одного таланта недостаточно. Никлас – скандальная личность, он сам вредит своей карьере. Конечно, мы опечалены и разочарованы тем, что он не сумел реализовать свой потенциал в «Вольфсбурге», – сказал Аллофс.