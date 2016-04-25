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    «Вольфсбург» официально расторг контракт с Бендтнером

    В понедельник, 25 апреля, «Вольфсбург» официально объявил об уходе из клуба нападающего Никласа Бендтнера, с которым был расторгнут контракт, рассчитанный изначально до лета 2017 года. Еще в середине сезона он был отчислен из команды из-за постоянных нарушений дисциплины.

    Датчанин перебрался в «Вольфсбург» в 2014 году на правах свободного агента. За это время он сыграл в 47 матчах, в которых забил девять голов. Известно, что интерес к футболисту проявлял московский «Спартак».

    Источник: ФК «Вольфсбург»

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    25.04.2016 16:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      retvob 25 апреля 2016, 20:51

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 25 апреля 2016, 18:59

      Автор, ошибка !
      С лордом Бендтнером. Титул тоже надо указывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 25 апреля 2016, 18:24

      Зачем брать шлак,нужен костяк хотя бы в обороне топ-игроков,а нападающий нам и к черту не нужен,если такое в обороне твориться!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2016, 18:15

      Спартак его жаждел

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Sn00p 25 апреля 2016, 17:15

      Пора уже команду из таких игроков создать. Помимо Бенднера туда войдут еще Бало и Кокорин.

      1
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      Рейтинг: +30

      Sn00p > Рулон Обоевъ 25 апреля 2016, 18:24

      Балотелли же

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Sn00p 25 апреля 2016, 18:52

      И срочно сделать ему гражданство РФ.

      0
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      Рейтинг: +168

      manutd navsegda 25 апреля 2016, 16:55

      Как они могли выгнать Лорда!)

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 апреля 2016, 16:40

      Это как раз уровень Спартака

      0
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