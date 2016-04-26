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    Мухаметшин: «Не будем тренироваться, пока не выплатят долги»

    Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин рассказал о решении игроков бойкотировать тренировки.

    «Игроки решили не тренироваться. Мы вышли на поле, постояли и разошлись. Сели в автобус и поехали на базу.

    С нашей стороны эта мера, можно сказать, жест отчаяния. Пусть люди поймут, на что мы готовы. Не будем тренироваться, пока не выплатят долги.

    Не знаю, в курсе ли глава республики. Многие говорят, что ему не доводят всю информацию о ситуации в клубе. Точно не знаю. Возможно, завтра будет встреча с ним.

    Игра с «Ростовом» в любом случае состоится. Но тренироваться мы не планируем до погашения долгов. Только индивидуально поддерживать форму будем», – сказал Мухаметшин.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.04.2016 22:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 апреля 2016, 05:59

      и кого напугали детей из детского сада

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 апреля 2016, 02:36

      А зачем тренироваться, да и на игру выходить не стоит, всё равно уже, можно сказать, в ФНЛе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 апреля 2016, 23:26

      Не надо с Ростовом играть. Бастуйте,вам терять нечего

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