Ташуев: «Кубань» сменила вектор развития»

Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Кубани». Специалист отметил, что одной из причин его ухода стал новый вектор развития клуба.

«Оставить пост главного тренера команды – мое собственное решение. Сейчас у клуба новый вектор развития, и я не сомневаюсь, что футбольному коллективу, в составе которого немало квалифицированных игроков, вместе с новым руководством по силам двигаться вперед к поставленным целям. Хочу также выразить слова благодарности в адрес болельщиков, которые поддерживали команду и меня лично», – сказал Ташуев.