Байсеитов: «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит»

Главный тренер казахского клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов, хорошо знакомый с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, поделился своими мыслями о будущем главного тренера желто-синих.

«Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, поэтому вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит», где обязательно нужно занимать первые места. Но я склоняюсь к тому, что Курбан останется в «Ростове» или вернется в «Рубин», который был для него родной командой. Хотя Бердыев может и уехать тренировать иностранную команду, например один из топ-клубов в Турции. Сборная России? Когда-то Бердыеву предлагали возглавить национальную команду Казахстана, но он отказался. Он — клубный тренер, а его тактика нацелена на долгосрочные турниры», – отметил Байсеитов.