Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байсеитов: «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит»

Байсеитов: «Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит»

26 апреля 2016, 18:04
10

Главный тренер казахского клуба «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов, хорошо знакомый с наставником «Ростова» Курбаном Бердыевым, поделился своими мыслями о будущем главного тренера желто-синих.

«Бердыев любит работать спокойно и без внешнего давления, поэтому вряд ли он пойдет в «Спартак» или «Зенит», где обязательно нужно занимать первые места. Но я склоняюсь к тому, что Курбан останется в «Ростове» или вернется в «Рубин», который был для него родной командой. Хотя Бердыев может и уехать тренировать иностранную команду, например один из топ-клубов в Турции. Сборная России? Когда-то Бердыеву предлагали возглавить национальную команду Казахстана, но он отказался. Он — клубный тренер, а его тактика нацелена на долгосрочные турниры», – отметил Байсеитов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Зенит Спартак Ордабасы Бердыев Курбан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1461684905
Пусть в Ростове остается! Это тоже его родной клуб!
Ответить
Taps
1461686223
Бердыев - лучший тренер России. Пусть татары его на коленях просят вернуться.
Ответить
nemolod
1461687354
Курбан Бекиевич является одним из немногих тренеров, который может не имея в команде звезд, за сравнительно короткое время сделать из рядовой команды в одного из лидеров РФПЛ клуба! Таким как Моуриньо или Спалетти делать нечего!
Ответить
Black Giz
1461688288
Бердыев в топе. Интерес к нему будут проявлять многие клубы. Очень надеюсь, что он останется в Ростове.
Ответить
Jiver
1461690038
Я думаю он останется. Просто сейчас многое изменилось в клубе по просьбе Бердыева. Причём изменения серьезные, от исполнительного директора и функционирования молодёжки до пресс-службы и врачей. Приходя на год-полтора, делать это, срывать людей с места, не имеет смысла минимум. Не говоря уже о новых игроках, как опытных(Кудряшов, Ерохин), так и на перспективу(Ахмаев, Качарава, Саид), которые все как один приняли решение подписать долгосрочные контракты после беседы с тренером. От Ахмаева так лично слышал в одном из его эфиров в перископ, что Бердыев пригласил «на вырост». Конечно может быть всякое, но судя по тому что идёт работа по поиску спонсоров... А некоторых уже даже нашли(Агроком тот-же(Саввиди)), - вряд-ли нужно всё бросать и куда-то срываться.
Ответить
Тяп-Ляп.
1461690431
Бердыев работает только с Топ-Клубами и никакие Спартаки и Зиниты ему и на пуй не нужны.
Ответить
barabashka
1461693191
Всегда болею за Зенит, хоть и живу в Сибири. Но Зенит не заиграет, как в лучшие годы, пока там будут Халк и Витсель. Как появились, так и не стало Зенита, одни воспоминания. Пральна, Бердыеву в Зените не дадут работать, потребуют 100% побед и кубок ЛЧ. В Спартаке тем более чехарда, как в Кубани.
Ответить
Вомбат
1461703701
Никогда Бердыева не будет ни в одном из этих клубов. Не возьмут его и в ЦСКА по той же причине. А вот в Динамо...но не надо туда, не надо, Курбан Бекиевич!
Ответить
vgarakh
1461744918
Ростов для него то же родной город, надеюсь останется здесь.
Ответить
El_Chori
1461867660
Все по делу.
Ответить
Главные новости
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
2
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Все новости
Все новости
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
5
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
3
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
2
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+