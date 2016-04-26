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  • Данни: «Верю в то, что «Зенит» еще может выиграть чемпионат»

Данни: «Верю в то, что «Зенит» еще может выиграть чемпионат»

26 апреля 2016, 17:31
9

Полузащитник «Зенита» Данни в специальном обращении к болельщикам команды, опубликованном на официальном сайте питерцев, выразил веру в то, что сине-бело-голубые в этом сезоне еще смогут завоевать два трофея.

«Спасибо всем за вашу поддержку. Вы знаете, что сейчас мы переживаем не лучший период, но я надеюсь, что все вместе мы отправимся на стадион и поддержим команду. Да, я не смогу сделать этого на поле, но уверен, что все соберутся на трибунах и помогут «Зениту». Мы должны побеждать и «Кубань», и ЦСКА в финале Кубка.

Мы ждем вас, очень ждем. И верим, что вы придете и поможете. Я верю, буду верить до самой последней игры сезона, и все мы должны верить в то, что сможем победить и в чемпионате, и в Кубке. Спасибо всем! Давай-давай, «Зенит"!», – сказал португалец.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кубань (ЛФЛ) Данни
Комментарии (9)
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порт
1461682682
Кубок можем взять, а вот чемпионами вряд ли станем.
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koli4ka
1461684118
А я уверен,что в 2019 так оно и будет,а раньше ни-ни
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Taps
1461686087
Третье место, походя ... Пока Халк в команде - удачи не видать, его место на бразильянском пляже, один против пацанов.
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кто там
1461688590
бл*дь сколько лет в рашке, а русский выучить не может. или в питере бездари научить не могут?
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Garrincha58
1461691398
поздно много уже потеряно очков да и игры нет
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андрей андреев
1461695311
Видимо на таблетках
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sargassov
1461821037
Любимое оправдание руководства и игроков Зенита, когда вбуханые деньги не приносят отдачи - это "нелучший период". Всякий раз, со слов, они находятся в этом периоде, когда что-то идет не так
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