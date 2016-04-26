Данни: «Верю в то, что «Зенит» еще может выиграть чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Данни в специальном обращении к болельщикам команды, опубликованном на официальном сайте питерцев, выразил веру в то, что сине-бело-голубые в этом сезоне еще смогут завоевать два трофея.

«Спасибо всем за вашу поддержку. Вы знаете, что сейчас мы переживаем не лучший период, но я надеюсь, что все вместе мы отправимся на стадион и поддержим команду. Да, я не смогу сделать этого на поле, но уверен, что все соберутся на трибунах и помогут «Зениту». Мы должны побеждать и «Кубань», и ЦСКА в финале Кубка.

Мы ждем вас, очень ждем. И верим, что вы придете и поможете. Я верю, буду верить до самой последней игры сезона, и все мы должны верить в то, что сможем победить и в чемпионате, и в Кубке. Спасибо всем! Давай-давай, «Зенит"!», – сказал португалец.