Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни: «Верю в то, что «Зенит» еще может выиграть чемпионат»

    Полузащитник «Зенита» Данни в специальном обращении к болельщикам команды, опубликованном на официальном сайте питерцев, выразил веру в то, что сине-бело-голубые в этом сезоне еще смогут завоевать два трофея.

    «Спасибо всем за вашу поддержку. Вы знаете, что сейчас мы переживаем не лучший период, но я надеюсь, что все вместе мы отправимся на стадион и поддержим команду. Да, я не смогу сделать этого на поле, но уверен, что все соберутся на трибунах и помогут «Зениту». Мы должны побеждать и «Кубань», и ЦСКА в финале Кубка.

    Мы ждем вас, очень ждем. И верим, что вы придете и поможете. Я верю, буду верить до самой последней игры сезона, и все мы должны верить в то, что сможем победить и в чемпионате, и в Кубке. Спасибо всем! Давай-давай, «Зенит"!», – сказал португалец.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 17:31
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 28 апреля 2016, 08:23

      Любимое оправдание руководства и игроков Зенита, когда вбуханые деньги не приносят отдачи - это "нелучший период". Всякий раз, со слов, они находятся в этом периоде, когда что-то идет не так

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 апреля 2016, 21:28

      Видимо на таблетках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 апреля 2016, 20:23

      поздно много уже потеряно очков да и игры нет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 26 апреля 2016, 19:36

      бл*дь сколько лет в рашке, а русский выучить не может. или в питере бездари научить не могут?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      sevsor > кто там 26 апреля 2016, 19:48

      " кто там ", а сам в "рашке" живёшь или "in Europe", "in Ukraine"? Какой язык выучил или знаешь?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 26 апреля 2016, 18:54

      Третье место, походя ...
      Пока Халк в команде - удачи не видать, его место на
      бразильянском пляже, один против пацанов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 18:21

      А я уверен,что в 2019 так оно и будет,а раньше ни-ни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 26 апреля 2016, 17:58

      Кубок можем взять, а вот чемпионами вряд ли станем.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > порт 27 апреля 2016, 00:13

      поживём-увидим

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11