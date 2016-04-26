Пятов: «Пускай считают «Севилью» фаворитом! Мы хотим выйти в финал»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о своих ожиданиях от первой игры 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

– Андрей, команда сконцентрировалась на подготовке к матчу с «Севильей». На него будут брошены все силы?

– Это касается каждого поединка, с кем бы мы ни играли. А тут тем более – полуфинал! Хотим выйти в финал.

– Букмекеры и специалисты считают фаворитом «Севилью». Вы с этим согласны?

– Нам-то лучше. Пускай считают! Наше дело – выходить и играть.

– Чем опасна «Севилья»?

– Мы только вчера начали разбирать их игру, сегодня продолжим.

– Но одного футболиста вы знаете точно.

– Конечно, все-таки мы из одного города! (Смеется)

– Как считаешь, с Евгением Коноплянкой будет встреча противников или все-таки партнеров по сборной?

– Как говорится, на поле друзей нет. У «Севильи» свои задачи, а у нас – свои. Мы выйдем на матч, будут спортивная борьба и злость, так что все покажет поле. А за его пределами мы, конечно, обнимемся и пообщаемся.