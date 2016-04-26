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    Байдачный: «Никто не думал, что «Ростов» так легко обыграет «Зенит»

    Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный рассказал о своих впечатлениях от победы желто-синих над «Зенитом» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата России.

    «Никто не думал, что «Ростов» обыграет «Зенит», причем так легко. Эта игра мне чем-то напомнила матч «Барселоны» и «Рубина». Бердыев очень грамотно выстроил игру в обороне и ждал любого момента в контратаке, и он быстро его дождался. А «Зенит» не был функционально хорошо готов, они не отошли после своего матча на кубок. В этом году команда выглядит не очень хорошо после зимнего перерыва. Они столкнулись с очень мощной обороной, потратили силы, в результате их еще несколько раз поймали и довели счет до неуважительного.

    Дальше и «Зенит» будет пытаться бороться за чемпионство, но в душе я хочу, чтобы чемпионат выиграл «Ростов». Не потому что я симпатизирую тренеру команду или самому клубу, а просто хочется показать, что такое в нашем футболе соотношение цены и качества. «Ростов» соответствует цене и качеству, в отличие от остальных клубов, которые борются за золотые медали. «Ростов» находится на первом месте, у них есть хорошая поставленная игра, поэтому все реально, если не вмешаются потусторонние силы.

    Курбан Бердыев показывает – он лучший тренер в России», – заявил Байдачный.

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    26.04.2016 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 26 апреля 2016, 18:09

      > довели счет до неуважительного
      *like*
      :)

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 апреля 2016, 16:38

      Хорошие слова

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 26 апреля 2016, 13:06

      Все так и есть, поддерживаю и болею за Ростов именно из-за Бердыва! Я этого и ждал от него, надеялся что не уйдет за границу. И вот чистый результат за 1год - с последнего на первое место! БРАВО Тренеру и послушной команде! Рубину привет, тоже их люблю, по старинке, половина игроков ещё те...

      5
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      ...
      Рейтинг: +95

      demir301 > 20012345 26 апреля 2016, 13:55

      Поддерживаю!

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen > 20012345 26 апреля 2016, 14:52

      Аналогично!

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