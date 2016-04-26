«Урал» и ЦСКА обслужит Лапочкин, «Зенит» и «Кубань» – Николаев

Стали известны бригады арбитров и инспекторы на два матча 26-го тура российской Премьер-лиги, которые состоятся в четверг, 28 апреля.

28 апреля (четверг)

«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Зенит» – «Кубань»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).