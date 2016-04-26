Ринат Билялетдинов: «0:3 от «Ростова» и 5 очков отставания – не пощечина, а нокдаун»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Зенита» на чемпионство после поражения от «Ростова».

«Случается, что команда проходит свой расцвет, ее эра заканчивается, и требуется глубокое реформирование. Такие матчи, как против «Ростова» за первое место, видятся узловыми. Если хотите – знаковыми. Игрой в воскресенье «Зенит» показал, что, вероятно, свой пик в сегодняшнем виде он прошел и перезрел. Точно уходит летом тренер, возможно – Витсель и кое-кто еще.

Честно говоря, после вылета петербуржцев из Лиги чемпионов я думал, что они станут главными претендентами на золото, будут злыми, а Виллаш-Боаш постарается покинуть Россию с высоко поднятой головой. Но теперь «Зенит» в моем понимании – лишь третий среди кандидатов на чемпионство, и выиграть первенство он сможет лишь благодаря немалой доле удачи.

0:3 от конкурента и 5 очков отставания – не пощечина даже, а нокдаун. Хотя время есть – может, команда еще и покажет, что максимума не достигла», – сказал Билялетдинов.

Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 3:0.