Ватцке готов дать второй шанс Гетце в «Боруссии»

Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что Марио Гетце заслужил второго шанса в Дортмунде, если он вернется из «Баварии».

«Гетце – игрок «Боруссии», который играл в командах нашего клуба на разных уровнях. Для нас он является очень ценным игроком. Было бы в высшей степени непрофессионально говорить о футболисте, который играет в «Баварии» и не выставлен на трансфер.

Если «Бавария» захочет расстаться с ним, то мы займемся этим вопросом. Но если этот переход осуществится, то нужно будет объясниться с болельщиками. Возможно, игрок сам должен объяснить, что же произошло тогда. Не думаю, что наши болельщики не дадут ему второго шанса», – сказал Ватцке.

Напомним, что фанаты «Боруссии» назвали Гетце предателем после его перехода в «Баварию» в 2013 году.