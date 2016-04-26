Орлов: «Зенит» не смог сыграть с «Ростовом» на равных»

Известный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил игру Сердара Азмуна из «Ростова» в матче против санкт-петербургской команды.

«Зенит» владел только одним преимуществом: в проценте владения мячом. Но мяч все время находился в середине поля, на своей половине. А в чужую штрафную зенитовцы почти не проникали! Только при счете 0:3 Джанаев несколько раз вступил в игру. Перед началом казалось, что нас ждет бой равных команд. Но «Зенит» не выдержал, не смог сыграть с «Ростовом» на равных.

Отдельно хочу отметить Сердара Азмуна. Можно посчитать удивительным, что при росте 183 сантиметра он так здорово играет головой, переигрывает центральных защитников. Все за счет того, что он на какую-то долю секунды зависает в воздухе – это качество не футболиста даже, а волейболиста. Оказывается, его папа восемь лет играл за сборную Ирана по волейболу, к тому же в начале карьеры сам Сердар выбирал между футболом и волейболом. Что еще ценно: волейбол – игра в одно касание, нужно в воздухе моментально принять решение, куда и как пробить. Азмун рассказывает даже, что, когда приезжает в Иран, и сейчас тренируется с волейболистами. Мы часто говорим, как Олегу Шатову помог мини-футбол, а тут другой пример. После матча я пожал руку Азмуну и сказал ему: ты – суперигрок. И это действительно так: он никогда не принимает мяч, стоя на месте, всегда только в движении», – считает Орлов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» закончился со счетом 3:0.