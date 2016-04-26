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Орлов: «Зенит» не смог сыграть с «Ростовом» на равных»

26 апреля 2016, 06:30
20

Известный телекомментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов отметил игру Сердара Азмуна из «Ростова» в матче против санкт-петербургской команды.

«Зенит» владел только одним преимуществом: в проценте владения мячом. Но мяч все время находился в середине поля, на своей половине. А в чужую штрафную зенитовцы почти не проникали! Только при счете 0:3 Джанаев несколько раз вступил в игру. Перед началом казалось, что нас ждет бой равных команд. Но «Зенит» не выдержал, не смог сыграть с «Ростовом» на равных.

Отдельно хочу отметить Сердара Азмуна. Можно посчитать удивительным, что при росте 183 сантиметра он так здорово играет головой, переигрывает центральных защитников. Все за счет того, что он на какую-то долю секунды зависает в воздухе – это качество не футболиста даже, а волейболиста. Оказывается, его папа восемь лет играл за сборную Ирана по волейболу, к тому же в начале карьеры сам Сердар выбирал между футболом и волейболом. Что еще ценно: волейбол – игра в одно касание, нужно в воздухе моментально принять решение, куда и как пробить. Азмун рассказывает даже, что, когда приезжает в Иран, и сейчас тренируется с волейболистами. Мы часто говорим, как Олегу Шатову помог мини-футбол, а тут другой пример. После матча я пожал руку Азмуну и сказал ему: ты – суперигрок. И это действительно так: он никогда не принимает мяч, стоя на месте, всегда только в движении», – считает Орлов.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» закончился со счетом 3:0.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Зенит Джанаев Сослан Азмун Сердар Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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maior-60
1461644817
Дзюба сразу примолк, а то прям как соловушка распевал...
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BarcelonianDestroyer
1461644932
Орлов,спокойно,мы все видели)
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Ruvar
1461645116
Альцгеймер, брысь с комментаторской будки.
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REDWHITE_
1461648078
Порвали ФК"Бомжевик"))))))
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bolela_16
1461650664
Все стало на свои места...
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rubinovyi2
1461651572
Генаха заболел? Раздает комплименты чужим игрокам!
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Baggio1986
1461651722
когда его с ТВ уберут!!!! Все матчи портит!!!!
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hmelarj
1461652547
нельзя так было играть с ростовом
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nemolod
1461658013
Любая команда не застрахована от поражений и Зенит не исключение,тем более что играл в гостях! Но для команды с таким подбором игроков и главным тренером,результат 0-3 это просто недопустимо!
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Tri
1461662528
Я, болельщик Зенита, считаю, Михаил Кержаков более подходящий основной вратарь, чем Юрий. Я не видел у него фатальных ошибок, и пенальти брать он умеет( КС - Волга на последней минуте), надо дать Михаилу шанс.
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