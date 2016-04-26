Кейн: «Надеюсь, «МЮ» окажет нам услугу»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился впечатлениями после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1). После этого результата «Лестер» от чемпионства отделяет только победа над «Манчестер Юнайтед» в следующем туре.

«Надежда на титул еще есть, мы должны бороться. Мы чувствовали, что должны выиграть сегодня, так что теперь мы разочарованы. В первом тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забить, но во второй половине мы не были хороши.

Дальше у нас матч с «Челси». Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» окажет нам услугу», – сказал Кейн.