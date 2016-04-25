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    Зимой «Спартак» отказался платить за Газинского восемь миллионов

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский мог перейти в «Спартак» во время зимнего трансферного окна.

    Сообщается, что клубы вели переговоры по трансферу Газинского, в ходе которых краснодарцы запросили за футболиста восемь миллионов евро. «Спартак» отказался платить такую сумму, и переход не состоялся.

    В нынешнем сезоне Газинский сыграл за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2016 21:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 апреля 2016, 13:21

      Летом пусть дают десять лимонов и забирают, но уже не евриков а фунтов аглицких! Еще в придачу Быстрова берите два в одном флаконе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 апреля 2016, 01:33

      Восемь за Газинского? Многовато по-моему...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 25 апреля 2016, 22:15

      хотели спартак надуть

      -1
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