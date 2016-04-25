Черышев восстановился от травмы

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оправился от повреждения и тренируется в общей группе. Об этом рассказал его отец Дмитрий Черышев.

«Он уже тренируется с командой. В отдельных моментах он сам себе добавляет нагрузки, но в целом тренируется в общей группе», – сказал Дмитрий Черышев.

Также отец игрока поблагодарил игроков «Валенсии», которые сфотографировались с футболкой Черышева после победы над «Барселоной» (2:1), чтобы поддержать травмированного партнера.

«Ему, как и любому футболисту, приятно, что партнеры по команде его поддерживают. После празднования победы в раздевалке с майкой Дениса им и от меня, и от Дениса большая благодарность».