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    Коноплянка оштрафован за незнание испанского языка

    Украинский полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка был оштрафован клубом за незнание испанского языка.

    «Недавно я был в Испании и слышал там такое: Эухенио в «Севилье» выписали штраф – за то, что не успел выучить испанский язык в период, предписанный контрактом. Незнание Коноплянкой испанского и английского фанаты считают одной из главных причин нерегулярного попадания в стартовый состав. Главный тренер Унаи Эмери говорит на испанском и баскском, Женя – на русском и украинском. Так что 2:2», – рассказал известный украинский футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

    Источник: Сегодня.ua

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    25.04.2016 17:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 25 апреля 2016, 19:15

      Испанский и баскский языки непохожие, из разных языковых групп, а русский и украинский близнецы-братья. Так что Эмери в этом плане круче Коноплянки. А серьезно, хотя бы английский парню надо выучить, если испанский не дается. И в АПЛ.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 25 апреля 2016, 19:11

      Есть одно "но" ... Эмери находится в своей стране... где нужно говорить на своем языке, а не на русском или украинском...

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > АртурZaСМ 25 апреля 2016, 19:59

      Что-то я сильно сомневаюсь что Хуанде Рамоса в бытность тренером Днепра заставляли учить украинский и штрафовали за его незнание.

      -1
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